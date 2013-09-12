Канада открыла новые визовые центры в Киеве и Львове

Об этом УНИАН сегодня сообщили в Посольстве Канады в Украине.

«Это делается с целью облегчить и сделать более удобным процесс оформления визы в Канаду», - подчеркнули в посольстве.

Как отмечается в сообщении, агенты центров приема заявлений на визы отвечают на местном языке на вопросы по телефону, электронной почтой или лично и обеспечивают правильность подготовки заявлений. Это помогает избегать ненужных задержек или отказов, вызванных неправильным оформлением заявления.

За дополнительную плату центры предоставляют также такие услуги как ксерокопирование, фотографирование для виз и компьютерные терминалы на принципах самообслуживания для желающих воспользоваться новой возможностью заполнения анкет он-лайн.

В посольстве при этом напоминают, что визовый центр не участвует в процессе принятия решения и не уполномочен давать заявителям советы по поводу виз.

Желающие подать заявление на визу посетителя, разрешение на учебу, разрешение на работу или на проездной документ постоянного жителя, могут обращаться в новые визовые центры в Киеве по адресу: Украина 04080 м. Киев, ул. Фрунзе, 60.

Во Львове по адресу: Украина, 79018, г. Львов, ул. Братьев Михновских, 1.

«Правительство Канады планирует создать новые рабочие места и стимулировать экономический рост, привлекая все большее количество посетителей, иностранных студентов, квалифицированных временных рабочих и иммигрантов, которые наилучшим образом отвечают нынешним и будущим потребностям рынка труда. Вот почему Министерство гражданства и иммиграции Канады стремится выдавать визы и разрешения как можно скорее, чтобы облегчить путешествие иммигрантам, посетителям и студентам», - отметили в посольстве.