Милиция: матч Украина-Англия прошел без столкновений между фанатами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МВД Украины в городе Киеве, было несколько анонимных телефонниз звонков, в которых неизвестные сообщали о бийкиы между болельщиками, однако пока это не подтверждается официально.

Правоохранители проводят проверку информации.

Напомним, один из важнейших матчей в борьбе за путевку на чемпионат мира-2014 в отборочной группе Н, между сборными Украины и Англии закончился со счетом 0:0.