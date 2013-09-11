Милиция: матч Украина-Англия прошел без столкновений между фанатами
01:19, 11 сентября 2013Общество
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В столичном главке милиции утверждают, что после завершения матча между сборными Украины и Англии никаких столкновений между сторонниками обоих футбольных команд не произошло.
Украина - Англия
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МВД Украины в городе Киеве, было несколько анонимных телефонниз звонков, в которых неизвестные сообщали о бийкиы между болельщиками, однако пока это не подтверждается официально.
Правоохранители проводят проверку информации.
Напомним, один из важнейших матчей в борьбе за путевку на чемпионат мира-2014 в отборочной группе Н, между сборными Украины и Англии закончился со счетом 0:0.
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