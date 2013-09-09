Европейский эксперт: стабильная гривна стимулировала внутренние инвестиции

Такое мнение телеканалу БТБ высказал профессор факультета экономики Венского экономического университета, доктор Николос Анонакакис.

«Это (увеличение депозитов в гривне - авт) - хороший признак. Такая тенденция сделает кредиты от украинских банков доступнее. Это также инструмент для валютной политики, ведь повышение доступности денег приводит к росту кредитов, которые банки могут предоставить внутренним инвесторам. И это хороший признак для внутренней экономики, ведь когда деньги доступны, люди могут больше тратить, и возвращать в экономику», - сказал он.

При этом, по словам эксперта, стабильная национальная валюта также увеличит потребление и инвестиции.

«Благодаря доступным кредитам бизнес сможет больше инвестировать внутри страны. Инвесторы смогут получить больше кредитов от банков, чтобы удовлетворить их внутренние потребности. Параллельно с инвестициями возрастет потребление. Это два компонента стабильности», - заметил ученый.

Николос Анонакакис констатирует, что свидетельством стабильности гривны является рост долгосрочных депозитов в украинской валюте.

«Ведь тот факт, что люди отдают деньги на долгосрочные депозиты, на длительный отрезок времени, говорит о том, что они верят в безопасность гривны, в отличие от хранения иностранной валюты», - резюмировал финансист.

Напомним, что начиная с 2010 года, курс гривны к доллару США колеблется в узком интервале 7,9-8,2 гривен за 1 доллар.