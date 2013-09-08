Хасиды начали покидать Украину

По этому сообщению, сейчас известно об отъезде почти 6700 паломников. В Умани их еще находится более 20300, а всего приезжало более 27 тысяч, сообщает Радио Свобода со ссылкой на Министерство внутренних дел.

При отбытии паломников-хасидов охрану общественного порядка обеспечивают более 230 сотрудников органов внутренних дел, говорится в сообщении. Всего для охраны общественного порядка и безопасности во время паломничества хасидов привлекали около 430 работников милиции, а также 12 полицейских из Израиля.

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Сторонники брацлавской течения хасидизма - одного из течений иудаизма - приезжают по случаю Нового года по традиционному иудейскому календарю, или Рош-га-Шана, который приходится на сентябрь или начало октября, в Умань на могилу основателя этого течения, цадика (праведника) раби Нахмана из Брацлава.