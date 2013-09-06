Анджелина Джоли получит почетный «Оскар»
Американская актриса Анджелина Джоли во время церемонии вручения премии Американской киноакадемии получит почетную награду имени Джина Хершолта.
Об этом сообщается на официальном сайте Академии. Премия Хершолта достанется актрисе не за ее роли, а за активную волонтерскую гуманитарную деятельность.
Также Академия объявила, что три почетные премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе в 2014 году вручат актрисе Анджеле Лэнсбери («Газовый свет», «Портрет Дориана Грея»), комику Стиву Мартину («Розовая пантера») и художнику Пьеру Този, работавшему с такими режиссерами, как Лукино Висконти и Витторио Де Сика, передает Лента.ру.
Премия Хершолта станет второй наградой Джоли от киноакадемии. В 2000 году актриса получила золотую статуэтку за лучшую роль второго плана в фильме «Прерванная жизнь».
Анджелина Джоли с 2001 года является послом доброй воли ООН. Она посетила с гуманитарной миссией Кению, Таиланд, Эквадор, Судан, Косово, Анголу, Шри-Ланку, Иорданию и другие страны. В 2005 году актриса была удостоена Гуманитарной премии ООН.