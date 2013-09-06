Анджелина Джоли получит почетный «Оскар»

Об этом сообщается на официальном сайте Академии. Премия Хершолта достанется актрисе не за ее роли, а за активную волонтерскую гуманитарную деятельность.

Также Академия объявила, что три почетные премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе в 2014 году вручат актрисе Анджеле Лэнсбери («Газовый свет», «Портрет Дориана Грея»), комику Стиву Мартину («Розовая пантера») и художнику Пьеру Този, работавшему с такими режиссерами, как Лукино Висконти и Витторио Де Сика, передает Лента.ру.

Премия Хершолта станет второй наградой Джоли от киноакадемии. В 2000 году актриса получила золотую статуэтку за лучшую роль второго плана в фильме «Прерванная жизнь».

Анджелина Джоли с 2001 года является послом доброй воли ООН. Она посетила с гуманитарной миссией Кению, Таиланд, Эквадор, Судан, Косово, Анголу, Шри-Ланку, Иорданию и другие страны. В 2005 году актриса была удостоена Гуманитарной премии ООН.