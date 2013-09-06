Мэр Коктебеля приговорен к трем годам тюрьмы
09:37, 06 сентября 2013Общество
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Мэр крымского курортного поселка Коктебель Алексей Булыга, обвиняемый в служебной халатности, приговорен к трем годам тюрьмы.
Булыга был взят под стражу в зале суда / Фото : kafanews.com
Об этом на своей странице в Facebook написал министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев.
"Феодосийский суд признал виновным Алексея Булыгу и осудил на три года лишения свободы. Булыга был взят под стражу в зале суда", - отметил министр.
Такое решение суд вынес накануне вечером.
Булыга работал председателем поссовета с 1991 года.
Как сообщал УНИАН, в марте милиция открыла уголовное производство по факту нарушений при передаче имущества в аренду Коктебельским поссоветом по статье 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).
Следователи установили причастность мэра к незаконной передаче складов местной овощебазы без учета оценочной стоимости объекта в 1994 году.
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