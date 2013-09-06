Мэр Коктебеля приговорен к трем годам тюрьмы

Об этом на своей странице в Facebook написал министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев.

"Феодосийский суд признал виновным Алексея Булыгу и осудил на три года лишения свободы. Булыга был взят под стражу в зале суда", - отметил министр.

Такое решение суд вынес накануне вечером.

Булыга работал председателем поссовета с 1991 года.

Как сообщал УНИАН, в марте милиция открыла уголовное производство по факту нарушений при передаче имущества в аренду Коктебельским поссоветом по статье 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Следователи установили причастность мэра к незаконной передаче складов местной овощебазы без учета оценочной стоимости объекта в 1994 году.