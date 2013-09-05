Фермерам облегчат получение техники в лизинг

Для этого Минагрополитики разработало новую модель, по которой, в частности, Министерство поможет финансово наполнить «Украгролизинг» и активизировать его сотрудничество с ведущими мировыми производителями. Об этом сегодня в ходе представления нового руководителя НАК «Украгролизинг» сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

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«Фермеру, у которого есть 150 гектаров земли, невыгодно покупать весь набор техники за 10 миллионов гривен. Поэтому мы отработали и согласуем с Кабмином новую модель, которая поможет привлечь средства на приобретение техники для передачи ее в лизинг. И участниками в организации такой модели лизинга станут государство, «Украгролизинг», производитель и кредиторы. Для этого Минагрополитики будет вести переговоры с мощными производителями техники и помогать «Украгролизингу» найти необходимое финансирование», − отметил он.

Присяжнюк добавил, что в настоящее время Минагрополитики работает с такими компаниями, как CLAAS и John Deere, для того, чтобы их технику фермеры смогли получить в лизинг. При этом Присяжнюк отметил, что необходимо уменьшить линейку техники, предоставляемой в лизинг, и сделать ее оптимальной. Кроме того, глава Министерства добавил, что для качественного и дешевого обслуживания такой техники государство разработает оптимальную модель МТС.

«Мы вернулись к созданию МТС, которые должны базироваться не на государственных структурах, а на предпринимательской основе. Только таким образом можно организовать предоставление дешевых и качественных услуг для мелкотоварного и среднетоварного производителя», − подчеркнул Николай Присяжнюк.

Также на встрече с коллективом Национальной акционерной компании «Украгролизинг» Министр представил новую руководительницу компании. Ею стала Жанна Ориничева.