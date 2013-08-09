Минагрополитики хочет подчинить себе Украгролизинг, чтобы избежать хищений

"Украгролизинг" предоставлял технику компаниям, не имеющим никакого отношения к аграрному сектору, всдедствие чего бюджетные миллионы не были потрачены на покупку сельхозтехники, как это предусматривала целевая госпрограмма. По словам экспертов, это стало возможным из-за того, что деятельность компании не была подчинена профильному министерству, сообщает РБК-Украина.

Госфининспекция провела аудит в НАК "Украгролизинг" на предмет выполнения Государственной целевой программы по предоставлению в лизинг сельхозтехники в 2010 г. и I квартале 2013 года. В результате проверки стало известно, что лишь на конец 2012 года НАК "Украгролизинг" за неуплату лизинговых платежей изъял технику стоимостью 159 млн гривен. При этом в повторный финансовый лизинг компанией передано техники на сумму всего 13,3 млн грн. В целом в Госфининспекции констатируют - "Украгролизинг" за отчетный период неэффективно использовал 669 млн грн.

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По данным инспекции, на программу по предоставлению в лизинг сельхозтехники из бюджета было выделено 940,7 млн грн. Большая часть из них разворована в кабинетах "Украгролизинга". "Общая сумма неэффективно использованных средств господдержки сельхозпроизводителей составляет 669 млн грн, или более 71% средств, выделенных на реализацию программы", - сообщил директор профильного департамента Госфининспекции Виталий Максименко.

На прямые вопросы правительства, где же все-таки осели бюджетные миллионы, руководитель "Украгролизинга" Николай Шпак ответить не берется. Но в компании открещиваются от озвученных Госфининспекцией неэффективно использованных сумм - говорят, что деньги брали, но меньше заявленного.

Эксперты считают, что разворовывание бюджета стало возможным, прежде всего, потому, что "Украгролизинг" был определен главным распорядителем государственных средств. Это развязало руки руководителям компании, которые наладили теневые схемы в этой области. Известно, что"Украгролизинг" закупал технику по завышенным ценам и предоставлял ее в лизинг компаниям, которые никакого отношения к аграрному сектору Украины не имеют.

По словам аналитика аграрных рынков Руслана Швеца, государственные деньги не разошлись бы по частным счетам, если бы управление "Украгролизингом" осуществлялось через Минагрополитики. "Украгролизинг" определен главным распорядителем бюджетных средств, в результате утрачены возможности контроля над его деятельностью. Поэтому аграрное ведомство уже давно обратилось к правительству с просьбой передать ему полномочия "Украгролизинга". Думаю,если бы Кабинет Министров не отложил принятие решения, хищения денег можно было бы избежать", - отметил Руслан Швец.