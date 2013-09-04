Fitch подтвердил наивысший рейтинг Дании

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз агентства.

Агентство также подтвердило аналогичный краткосрочный рейтинг Дании на уровне "F1+"и страновой потолок по рейтингам страны "AAA".

"Макроэкономическая стабильность Дании поддерживается стабильно низкой инфляцией, профицитом счета текущих операций и стабильностью банковского сектора", - говорится в сообщении агентства.

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Аналитики агентства также отметили диверсифицированность экономики страны, а также силу и прозрачность институтов, способствующих поддержанию стабильности в политике и экономике.

В данный момент изменение рейтингов Дании не ожидается. Однако в релизе отмечается, что такие факторы, как стагнация экономики и отсутствие политического консенсуса по фискальной стратегии, могут привести к понижению рейтинга.