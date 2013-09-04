В Борисполе задержали трех паломников-хасидов без документов

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины.

Правонарушители были выявлены во время проверки документов среди пассажиров рейсов, которые прибыли из Израиля для празднования еврейского Нового года. Мужчины не имели документов, которые дают право на пересечение государственной границы Украины. Поэтому все они были отправлены обратными рейсами.

Всего в Украину уже прибыло 14 559 паломников-хасидов.