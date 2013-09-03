В Умани водолазы спасли тонувшего хасида

Как стало известно корреспонденту УНИАН из источников близких к официальным, возле карьера, где обычно купаются хасиды, оборудован круглосуточный стационарный пост сводного отряда правоохранителей. Водолазы увидели, что хасид начал тонуть и сразу бросились на помощь.

Вытащив его на берег, работники УДСНС в Черкасской области совместно с правоохранителями предоставили паломнику первую медицинскую помощь. По предварительным данным, из-за низкой температуры воздуха и воды, ногу паломника могла свести судорога.

В прошлом году на этом карьере спасатели спасли мальчика - хасида, который упал в воду. А в позапрошлом году здесь утонул 19- летний хасид.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на вечер 3 сентября в город приехали более 20 тыс хасидов из 14 стран. По предварительным данным, на празднование иудейского нового года в Умань съедутся более 24 тыс паломников из более 20 стран мира.

Как сообщал УНИАН, в этом году новый год хасиды будут праздновать с 4 на 5 сентября. Охрану общественного порядка в Умани во время паломничества обеспечивают 429 милиционеров, 12 израильских полицейских и 129 сотрудников ДСНС, в том числе водолазы, химики, пиротехники.

Справка УНИАН. Основатель брацлавского (бресловського) хасидизма Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810) похоронен в Умани на еврейском кладбище. Могила цадика Рабби Нахмана (Брацлавского) - одна из самых почитаемых святынь хасидов, место ежегодных массовых паломничеств.