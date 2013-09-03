В Умань приехали свыше 20 тысяч хасидов, среди них несколько женщин

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уманского горотдела Управления МВД Украины в Черкасской области.

В частности, по состоянию на вечер 3 сентября в город приехали более 20 тысяч хасидов из 14 стран мира, среди них более 2 тысяч детей, уточнили в милиции, а также несколько женщин.

По теме: В Умань для охраны хасидов прибыли израильские полицейские

Больше всего паломников приехали из Государства Израиль, Германии, Франции и США. Также есть паломники из ЮАР, Канады, Италии, Великобритании, Индии, Швейцарии, Чехии, Бельгии, Российской Федерации и Испании. Пик заезда паломников ожидают сегодня ночью и утром 4 сентября.

Прибывают паломники в Умань в основном на автобусах из международных аэропортов ”Борисполь”, Одессы и Винницы.

Всего, по предварительным подсчетам, на празднование иудейского Нового года в Умань съедутся более 24 тысяч паломников из более 20 стран мира.

Как сообщал УНИАН, в этом году Новый год хасиды будут праздновать с 4 на 5 сентября. Охрану общественного порядка в Умани на время паломничества обеспечивают 429 милиционеров и 12 израильских полицейских.

Справка УНИАН. Основатель брацлавского (бресловского) хасидизма Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810) похоронен в Умани на еврейском кладбище. Могила цадика Рабби Нахмана (Брацлавского) - одна из наиболее почитаемых святынь хасидов, место ежегодного массового паломничества.