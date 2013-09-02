Эксперт: на рынке привыкли к стабильной гривне

Об этом заявил руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» Александр Вальчишен.

«Гривня остается внутри диапазона 8.12-8.15 за 1 доллар, преобладающего с начала этого года. С того времени как власти препятствовали значительным валютным отклонениям, это отсутствие волатильности стало привычным», - сказал он.

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В то же время эксперт заметил, что проводить измерения курса на основе торговой активности, в прошлую пятницу был рекордный день в августе, оборот составил 1,3 миллиарда долларов. Эти цифры, по его словам, похожи на объемы торгов в конце июля, когда ежедневный оборот достигал 1,4 миллиарда долларов.

«В торгово-взвешенной выражении гривна продолжает свое восхождение по отношению к корзине валют основных торговых партнеров Украины: на 0,05% в прошлую пятницу, с начала года рост на 6,47%», - резюмировал аналитик.

Напомним, что ранее эксперты "Райффайзен Банк Аваль" спрогнозировали, что обменный курс гривни к доллару будет стабильным в ближайшие два года.

Начиная с 2010 года, курс гривны к доллару США колеблется в узком интервале 7,9-8,2 гривен за 1 доллар.