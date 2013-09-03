Киев от вхождения в ЕЭП получит $11-12 миллиардов в год - Глазьев

Эту сумму Киев мог бы получить за счет снижения цены на газ, отмены экспортных пошлин и снятия прочих барьеров, сообщил в интервью "Коммерсант-Украина"советник президента РФ по интеграции в рамках ТС и ЕЭП России, Белоруссии и Казахстана Сергей Глазьев, передает РИА Новости.

Он отмечает, что подписание Киевом соглашения с ЕС "перечеркнет саму возможность вступления страны в ТС, ЕЭП или Евразийский экономический союз". Украина, по его словам, в этих структурах не сможет рассчитывать даже на статус наблюдателя - поскольку передает под юрисдикцию ЕС все функции, которые она могла бы делегировать органам Таможенного союза. Обещая не вносить в свое законодательство изменения, противоречащие соглашению, Киев обязуется согласовывать с Брюсселем свои законы, отмечает советник.

"Украина с подписанием соглашения теряет самостоятельность и перестает быть для нас не просто стратегическим, но даже полноценным партнером", - заявил Глазьев.

По его словам, "останься" Украина с Россией, она могла бы рассчитывать на серьезную скидку на цену газа. В рамках будущего ЕЭП стоимость топлива для Украины "была бы близка к той, по которой его получают белорусы, то есть речь идет о двух- или трехкратном снижении". Получение газа по внутренним ценам ТС и отмена экспортных пошлин на нефть и газ дали бы Киеву 7-8 миллиардов долларов экономии ежегодно.

Еще одну скидку на газ Глазьев обещает Украине за создание газотранспортного консорциума с РФ. В целом, по подсчетам советника, за счет экономии на газе, ликвидации защитных мер во взаимной торговле, снятия технических барьеров, отмены экспортных пошлин Украина "в случае ее участия в евразийском интеграционном процессе"могла бы получать 11-12 миллиардов долларов в год.

Источник этих средств не назван, но вполне понятен - это бюджет РФ, "Газпром"и российские товаропроизводители, поясняет "Коммерсант".