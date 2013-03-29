Профицит платежного баланса стабилизирует курс гривны – эксперты

«Нельзя не согласиться и с выводом о снижении девальвационных ожиданий как фактора формирования профицита финансового счета», - констатирует руководитель группы советников главы Национального банка Украины Валерий Литвицкий.

По его словам, уменьшение девальвационных ожиданий повлияло на покупку банками валютных облигаций правительства, увеличило чистый приток по статье «другой капитал», который в целом достиг 28% общего профицита финансового счета в феврале.

Литвицкий утверждает, что усиление текущего счета в последующие месяцы возможно, и это зависит как от мировой конъюнктуры, так и от усилий правительства по поддержке экспорта, импортозамещению, восстановлению экономического роста ресурсосберегающего типа.

«Нацбанк должен держаться проверенной линии, опираясь на сохранение низкой инфляции и недопущение неоправданного усиления номинального обменного курса. В то же время для профилактики удорожания энергоимпорта Нацбанк должен быть осмотрительным в плане предупреждения неоправданно высоких девальвационных волн», – подчеркнул В.Литвицкий.

Напомним, что согласно сообщению НБУ, профицит платежного баланса Украины в феврале 2013 г. составил 1,297 млн долл. против дефицита в 55 млн долл. годом ранее.

Регулятор констатирует, что формирование профицита по финансовому и капитальному счету в феврале (2,3 млрд долл. в феврале 2013 г. против 1,6 млрд долл. в феврале 2012 г.) было обеспечено главным образом размещением еврооблигаций правительством Украины (на 1 млрд долл.) и снижением девальвационных ожиданий, в результате чего спрос на наличную иностранную валюту оставался низким.