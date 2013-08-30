На Луганщине автомобиль упал в 20-метровый колодец, двое погибших (фото, видео)
14:28, 30 августа 2013Общество
5773
В Луганской области в колодец попал автомобиль, погибли два человека.
Автомобиль достают из колодца / Фото: ГСЧС
Как сообщили УНИАН в ГУ ГСЧС Украины в Луганской области, 29 августа в 17.35 в Службу «101» поступило сообщение о том, что в пустой колодец диаметром 4 м и глубиной около 20 м во дворе покинутого дома по ул. Подгорной в с. Новоалександровка Краснодонского района попал автомобиль «ВАЗ 2101».
По теме: На Харьковщине экскаватор чуть не взорвал 250-килограммовую авиабомбу
Как выяснилось, в салоне авто находились мужчина и женщина.
Автомобиль достают из колодца / Фото: ГСЧС
В 22.20 личным составом местного пожарно-спасательного подразделения с помощью автокрана автомобиль с телом мужчины поднят на поверхность. В настоящее время продолжаются работы по поднятию тела женщины.
Причины и обстоятельства гибели устанавливаются.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter