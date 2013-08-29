Убийцу известной украинской биатлонистки поймали в России

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, мужчину, который после совершения тяжкого преступления был объявлен в межгосударственный розыск, задержали российские полицейские по подозрению в совершении кражи. После проведения всех необходимых проверок было установлено, что он находится в розыске за совершение убийства. Решается вопрос об экстрадиции злоумышленника в Украину, где ему будет объявлено подозрение в совершении убийства спортсменки.

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В МВД напомнили, что по факту убийства Демиденко было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Главным подозреваемым в совершении преступления стал 28-летний сожитель спортсменки, который ранее отбывал наказание за совершение краж и убийства.

Как сообщал УНИАН, 18 июня в Глухове Сумской области была убита мастер спорта по биатлону, экс-тренер Глуховской ДЮСШ, двукратный призер чемпионата мира по летнему биатлону 28-летняя Демиденко.