Транспортную милицию отдали донецкому борцу с экономической преступностью

Представил Писаренко личному составу сегодня первый заместитель министра внутренних дел Украины Виктор Дубовик, сообщает пресс-служба МВД.

По словам заместителя министра, назначение Писаренко связано с будущим реформированием правоохранительного ведомства.

Службу в милиции Вячеслав Писаренко начал в 1986 году в подразделениях ведомственной охраны. Долгое время работал начальником Славянского горотдела внутренних дел.

С 2009 года Писаренко занимал должность начальника Управления Государственной службы борьбы с экономической преступностью донецкой областной милиции.