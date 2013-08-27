Транспортную милицию отдали донецкому борцу с экономической преступностью
17:53, 27 августа 2013Общество
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Личному составу транспортной милиции представили нового руководителя Вячеслава Писаренко.
Писаренко возглавил транспортную милицию / Фото: Пресс-службы МВД
Представил Писаренко личному составу сегодня первый заместитель министра внутренних дел Украины Виктор Дубовик, сообщает пресс-служба МВД.
По словам заместителя министра, назначение Писаренко связано с будущим реформированием правоохранительного ведомства.
Службу в милиции Вячеслав Писаренко начал в 1986 году в подразделениях ведомственной охраны. Долгое время работал начальником Славянского горотдела внутренних дел.
С 2009 года Писаренко занимал должность начальника Управления Государственной службы борьбы с экономической преступностью донецкой областной милиции.
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