День Независимости праздновали более миллиона украинцев - МВД

Об этом сообщает Управление связей с общественностью МВД Украины

Участие в праздничных мероприятиях приняли более 1 млн украинцев и гостей страны.

Торжества проходили в 685 населенных пунктах государства. Организаторы праздника провели более 1,2 тыс. массовых мероприятий.

По теме: В Луцке создали живую карту Украины, а в Сумах проходят сразу пять фестивалей

Охрану общественного порядка и безопасность людей во время проведения массовых культурных акций обеспечивали почти 14 тыс. работников органов внутренних дел.

Праздничные мероприятия в Украине продолжатся сегодня и завтра.