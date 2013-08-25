День Независимости праздновали более миллиона украинцев - МВД

13:27, 25 августа 2013
Общество
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Во время празднования 22-й годовщины Независимости Украины 24 августа грубых нарушений общественного порядка милиция не выявила.

День Независимости

Об этом сообщает Управление связей с общественностью МВД Украины

Участие в праздничных мероприятиях приняли более 1 млн украинцев и гостей страны.

Торжества проходили в 685 населенных пунктах государства. Организаторы праздника провели более 1,2 тыс. массовых мероприятий.

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Охрану общественного порядка и безопасность людей во время проведения массовых культурных акций обеспечивали почти 14 тыс. работников органов внутренних дел.

Праздничные мероприятия в Украине продолжатся сегодня и завтра.

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