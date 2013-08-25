День Независимости праздновали более миллиона украинцев - МВД
13:27, 25 августа 2013Общество
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Во время празднования 22-й годовщины Независимости Украины 24 августа грубых нарушений общественного порядка милиция не выявила.
Украинцы отпраздновали День Независимости
Об этом сообщает Управление связей с общественностью МВД Украины
Участие в праздничных мероприятиях приняли более 1 млн украинцев и гостей страны.
Торжества проходили в 685 населенных пунктах государства. Организаторы праздника провели более 1,2 тыс. массовых мероприятий.
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Охрану общественного порядка и безопасность людей во время проведения массовых культурных акций обеспечивали почти 14 тыс. работников органов внутренних дел.
Праздничные мероприятия в Украине продолжатся сегодня и завтра.
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