В Луцке создали живую карту Украины, а в Сумах проходят сразу пять фестивалей

Как передает корреспондент УНИАН, среди них – областной фестиваль «Вышиванка-фест», фестиваль силачей «Богатырские игры», фестиваль общественных организаций «Global Village», детский фестиваль «Лето в городе» и музыкальный фестиваль «Вильний кРОК».

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В частности, самый крупный из них – фестиваль «Вышиванка-фест» – проходит впервые. Гостей и жителей Сумской области ожидает конкурс на лучшую вышиванку, выставка народного искусства, мастер-классы народных промыслов, по плетению украинской косы, граффити, дегустации украинских блюд, в том числе сала и каши, а также творческие выступления исполнителей.

В Сумском парке «Сказка» во время детского фестиваля «Лето в городе» пройдут конкурс детского рисунка на асфальте, показательное выступление этно-ходулиста, караоке, конкурсно-развлекательная программа для взрослых и детей.

В рамках традиционного Дня общественных организаций, проводимого в День Независимости Украины, проходит фестиваль «Global Village». Стажеры организации AIESEC демонстрируют уникальность своих культур и стран, представляя национальные блюда, обычаи, выступления и традиционные костюмы. Цели проекта – повысить интерес к познанию культуры других стран, расширить знания об их традициях и быте, осуществить положительное влияние на общество путем преодоления национальных стереотипов. В этом фестивале участвуют представители Малайзии, Бахрейна, Польши и Египта.

В 17:00 возле памятника Тарасу Шевченко состоится музыкальный фестиваль «Вильний кРОК».

Также сегодня вечером при поддержке Сумского областного центра физического здоровья населения «Спорт для всех» на Покровской площади возле театра им. М.С. Щепкина пройдет фестиваль силачей «Богатырские игры».

В то же время Луцке люди в вышиванках образовали карту Украины. По предварительным данным, в акции “Украинская вышиванка” приняла участие около тысячи человек, хотя на Театральной площади, где проходила акция, собралось около двух тысяч человек в вышиванках.

Как передает корреспондент УНИАН, в определенный момент ведущий объявил начало акции, произнося слова “Слава Украине!”.

В этот момент фотографы с соседней многоэтажки фотографировали “живую” карту Украины. Участники акции держали желтые и голубые листки бумаги, потому карта Украины получилась желто-голубой расцветки.

После этого ведущий объявил победителей акции в разных номинациях: самый младший участник акции; самый почтенный участник акции; самые патриотические бабушка и дедушка; вышиванка поколений и другие.

По завершению акции на главной площади города состоялось Кобзарское вече.

Сейчас проходит массовый велопробег по улицам города, посвященный Дню Независимости Украины.