СМИ: Скандально известный российский актер Панин покинул территорию Крыма

Об этом сообщил один из организаторов гастролей Московского независимого театра, в составе которого Панин выступал на полуострове, сообщает «Аргументы недели – Крым»

«Он уехал вчера», – сказал собеседник.

При этом он затруднился ответить на вопрос, в каком направлении отправился скандальный актер, а также - каким видом транспорта он воспользовался.

Как известно, российский актер гастролировал по Крыму со спектаклем «За двумя зайцами». Запланированный в пятницу в Евпатории в местном театре показ спектакля был отменен. Зрителям вернули деньги за билеты.

Как сообщал УНИАН, Панин, пребывая на гастролях в Крыму, попал в ДТП, находясь со спутницей в автомобиле Fiat на одной из улиц Алушты. После этого актер оскорбил и ударил водителя Chevrolet Эльвиса СЕЙДАЛИЕВА, работающего таксистом. Крымская милиция открыла уголовное производство по факту нанесения легких телесных повреждений.

Затем российский актер, комментируя инцидент журналистам, неоднократно оскорбил крымскотатарский народ, а также подверг сомнению принадлежность Крыма Украине.

В четверг, находясь в Керчи, актер публично попросил прощения у крымских татар.

В Меджлисе крымскотатарского народа не приняли его извинений, потребовав от правоохранительных органов арестовать актера.

Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев осудил высказывания россиянина. Он назвал их оскорбительными и напомнил, что «Крым - это неотъемлемая часть Украины, где действует украинское законодательство, которое распространяется на всех без исключения, в том числе и на гостей полуострова».

МИД Украины призвал правоохранительные органы вмешаться в скандальную ситуацию.