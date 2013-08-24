В Тернополе депутаты приготовили 300 литров борща

Как передает корреспондент УНИАН, борщ готовили 6 депутатов из разных фракций, в том числе секретарь городского совета Игорь Турский. Посмотреть на старания депутатов пришел и городской председатель Тернополя Сергей Надал, однако в приготовлении блюда не участвовал.

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В целом депутаты борщ готовили около часа. Все они работали в вышиванках, на которые сверху надели передники.

«Приготовленным борщом будут кормить участников Фестиваля по водно-моторному спорту, а также будут угощать всех желающих при условии, что они будут одеты в вышиванки», – отметил депутат Сергей Приходько.