Грабители убили хозяина квартиры, а его жене нанесли 15 ножевых ранений

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области, в дежурную часть Мироновского районного отдела милиции поступило сообщение работника медицинского заведения об оказании помощи 56-летней местной жительнице, которую доставили в приемный покой с многочисленными ножевыми ранениями. Врачи констатировали у женщины 15 ножевых ранений, среди которых одно - проникающее.

В больнице женщина рассказала работникам милиции о разбойном нападении.

По ее словам, двое мужчин, разбив окно и разорвав москитную сетку на втором этаже трехэтажного дома, ворвались в их квартиру. Выхватив ножи, они сразу стали наносить удары по всему телу ее мужу, от которых он умер на месте. Потом преступники набросились на жену, беспощадно исполосовали ее ножом, требуя, чтобы она отдала деньги. Женщина отдала все сбережения – 10 тысяч долларов США и 30 тысяч гривен, которые они с мужем собирали для покупки жилья. Через входные двери злоумышленники быстро покинули квартиру.

По адресу, где произошло преступление, работали следственно-оперативная группа, эксперты, кинологическая служба. Во время проведения осмотра места преступления были изъяты вещественные доказательства, среди которых - два ножа.

«Оперативники сразу начали отрабатывать возможные пути отступления беглецов. Розыскная собака взяла след и по тропинке вывела на окружную дорогу города Мироновки. В дальнейшем работники милиции установили, что подозреваемые вызвали такси и уехали в направлении столицы», – сообщил начальник Мироновской милиции Олег Квасков. Через несколько часов один из нападавших, на одежде которого были хорошо заметны пятна крови, был задержан милицией в городе Бровары. Им оказался ранее судимый грабитель.

Работники Мироновского следственного отделения открыли уголовное производство по ч.2 с.115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. По изъятым вещественным доказательствам назначены соответствующие экспертизы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – арест. Проводятся мероприятия для задержания второго нападавшего.