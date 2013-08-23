Союз журналистов предложил наладить диалог с налоговыми органами

союз журналистов и Министерство доходов и сборов разработают Меморандум о сотрудничестве

Киев. 22 августа. УНИАН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, председатель Национального союза журналистов Украины Олег Наливайко обратился в Межведомственную рабочую группу по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов с просьбой о поддержке инициативы подписания Меморандума о сотрудничестве между Министерством доходов и сборов и Союзом.

Эту инициативу поддержали члены рабочей группы по благоприятному инвестиционному климату, развитию телерадиовещания и индустрии прессы в Украине, которая действует в рамках программы «Открытый разговор».

По словам Наливайко, подписание аналогичного Меморандума между НСЖУ и Государственной финансовой инспекцией, которое состоялось по инициативе Межведомственной рабочей группы 31 мая 2013 года, «позволило снять напряжение в отношениях между этим контролирующим органом и редакциями СМИ».

Председатель НСЖУ убежден, что налаживание конструктивного диалога с налоговыми органами положительно повлияет и на дальнейшее развитие отечественной медиа-отрасли и позволит в будущем избегать недоразумений и обеспечивать соблюдение законодательства о свободе слова.

Начальник управления информационно-коммуникационного департамента Министерства доходов и сборов Наталия Наталина, которая приняла участие в работе группы, заявила о поддержке этой инициативы.

Стороны договорились начать разработку Меморандума, который будет представлен на рассмотрение участников Межведомственной рабочей группы.