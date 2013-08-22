Экспортная пошлина на живой скот может упасть с 25% до 5%

Принятие таких изменений будет способствовать повышению экономической заинтересованности в производстве говядины и увеличению ее экспорта, считает глава ведомства Николай Присяжнюк.

«Чтобы поддержать отрасль животноводства и отечественного производителя, вчера на заседании Правительства была поддержана инициатива Минагрополитики относительно максимального снижения пошлины на экспорт живого скота и кожевенного сырья с 25% до 5 процентов от таможенной стоимости», − сообщил Присяжнюк.

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По словам министра, такие изменения должны поспособствовать тому, чтобы отрасль стала рентабельной. Так, производителям будет выгоднее поставлять свою продукцию за рубеж.

«Экспортная пошлина приводила к тому, что производители не были заинтересованы поставлять продукцию за рубеж. А из-за того, что закупочные цены на говядину на внутреннем рынке не возмещают затрат на ее производство, товаропроизводитель терял интерес к производству. Теперь ситуация может в корне измениться», − отметил он.

Присяжнюк отмечает, что в перспективе говядина может стать основным экспортным продуктом Украины. Ведь отечественная сельхозпродукция востребована и на мировых рынках, в том числе благодаря высокому качеству и безопасности.

«Я убежден, что снижение экспортной пошлины приведет к повышению экономической заинтересованности в производстве говядины и увеличению объемов ее экспорта. А также увеличатся поступления в госбюджет», − подчеркнул министр.