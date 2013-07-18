В Украине возросла реализация скота и птицы на переработку

В то же время увеличилось и производство говядины, курятины и свинины. Таких результатов удалось достичь, в том числе, и благодаря государственным программам поддержки отрасли.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, информирует РБК-Украина.

«Направление животноводства становится все более привлекательным не только для крупных производителей, но и для селян. И государство делает максимум, чтобы стимулировать развитие отрасли как через сельхозпредприятия, так и через хозяйства селян. Поэтому для единоличников действует ряд программ финансовой поддержки. Что касается крупнотоварного производства, то сейчас правительство ищет привлекательную модель для иностранного инвестора в эту отрасль», – отметил министр.

Николай Присяжнюк сообщил, что в первом полугодии все категории хозяйств показали существенный рост в этой отрасли. Так, объемы реализации скота и птицы на убой выросли на 9,3%. Соответственно, увеличилось и производство мяса. Так, говядины произведено на 1,4% больше, свинины – на 7,1%, и курятины – на 14,2%.

«Росту показателей в отрасли животноводства способствуют государственные программы поддержки. В частности, селянам, фермерам и кооператорам начисляется дотация за сданный на перерабатывающие предприятия скот. Это дает возможность селянам получать деньги, при этом минуя посредников, которые искусственно занижают цену», – отметил Николай Присяжнюк.