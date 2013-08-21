В Донецке иностранца посадили на 10 лет за ранения милиционера

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецка, в ходе следствия было установлено, что преступник находился в розыске за совершение убийства криминального авторитета в Ставрополе. Прибыв нелегально на территорию Украины, он приобрел поддельный паспорт и оружие. В Донецке мужчина совершил кражу имущества из автомобиля. Во время задержания сотрудниками правоохранительных органов оказал сопротивление и ранил из огнестрельного оружия сержанта милиции.

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По данному факту было открыто уголовное дело по ч.1 ст.185 (похищение чужого имущества), ч.1. ст.263 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения), ст.348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.

Государственное обвинение в суде поддерживала прокуратура г. Донецка. Суд первой инстанции приговорил подсудимого к максимальной мере наказания, в виде 10 лет лишения свободы, затем Апелляционный суд Донецкой области поддержал данное решение, и на прошлой неделе данный приговор вступил в законную силу.