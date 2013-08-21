Украина в этом году планирует импортировать 2,5 миллиарда кубов реверсного газа

15:41, 21 августа 2013
Общество
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Украина планирует поставить по реверсной схеме из Европы до 2,5 млрд куб. м газа.

В этом году Украина импортирует из Европы 2-2,5 млрд кубов газа / Фото НАК «Нафтогаз Украины»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий на брифинге в Кабинете министров.

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«Планируем 2-2,5 млрд куб м газа импортировать из Европы в этом году», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-июле 2013 года импортировала газа в денежном выражении на общую сумму 5,476 млрд долл.

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