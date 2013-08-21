Минэкономики усовершенствует работу Центров предоставления админуслуг

Об этом сообщил начальник управления системы административных услуг Минэкономразвития Игорь Бондарь в рамках программы "Повестка дня" на Первом канале Украинского радио, передает РБК-Украина.

"У нас подготовлен проект постановления правительства, который сейчас прорабатывается с заинтересованными органами, которым предусматривается предоставление через Центры услуг таких территориальных органов как Государственная миграционная служба, Госземагентство, Государственная регистрационная служба, Государственная архитектурно-строительная инспекция, Госгорпромнадзор и других", - отметил Бондарь.

По его информации, на сегодня перечень услуг, которые предоставляет Центр, утверждается тем органом власти, который его создает. Так, центры создаются при районных государственных администрациях, городских советах городов областного подчинения, Киевской и Севастопольской городских администрациях, а также районных администрациях в этих городах.

Он сообщил, что по всей Украине уже создано 187 Центров предоставления административных услуг, в которых услуги предоставляются в режиме единого окна через администратора центра.

"Центр по своей природе - это офис, который позволяет гражданину или предпринимателю получить максимальное количество услуг при минимальном количестве посещений. Цель создания Центров - приближение административных услуг к физическим и юридическим лицам, которые обращаются за ними", - подчеркнул эксперт министерства.

В целом он отметил, что правительство продолжает работу по совершенствованию системы предоставления административных услуг и первым важным шагом было сокращение перечня платных услуг, не предусмотренных законом.

"Два года назад началась работа, в результате которой был проведен анализ всех административных услуг, предоставляемых центральными органами исполнительной власти на предмет их соответствия закону. В результате этого анализа правительством были утверждены перечни услуг для всех органов, которые эти услуги предоставляют, и после утверждения этих перечней, количество услуг сократилась на 36% (то есть, 36% услуг, которые до утверждения этих актов фактически не были предусмотрены законом)", - подчеркнул Бондарь.

По словам эксперта министерства, следующим и главным шагом в реформировании этой системы было принятие закона Украины "Об административных услугах".

"Самым главным недостатком, который имел место, - было отсутствие законодательного урегулирования, т.е. - отсутствие базового закона, который бы устанавливал принципы, порядок, требования к предоставлению административных услуг. На законодательном уровне не было урегулировано понятие "административная услуга", то есть не было предмета реформирования", - подчеркнул Бондарь.