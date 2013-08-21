В Одессе трамвай сошел с рельсов и врезался в опору

В Одессе сегодня, 21 августа, трамвай сошел с рельсов и врезался в опору, госпитализирована пассажирка.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области.

Согласно сообщению, в 08.30 в Суворовском районе, недалеко от остановки «Лузановка» (известный пляж) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая 7-го маршрута.

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В частности, во время движения вагон сошел с рельсов и совершил наезд на железобетонную опору. В результате ДТП телесные повреждения получила 65-летняя пассажирка. Ее с диагнозом ушиб грудной клетки доставили в больницу.

Причины ДТП будут выяснены в ходе экспертизы.

Как сообщал УНИАН, в Одессе 9 марта в Киевском районе на остановке загорелся трамвай, стоявший на остановке, 6 июля в Суворовском районе Одессы загорелся трамвай с пассажирами, 15 июля загорелся вагон, следовавший за работниками транспортной службы.