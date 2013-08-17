В Одессе осквернили мемориальную доску Качинскому: дорисовали рожки (фото)

14:09, 17 августа 2013
Общество
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В Одессе неизвестные разрисовали мемориальную доску в честь президента Польши Леха Качиньского.

Освернили доску Качинському / Фото: Рупор Одессы

Неизвестные вандалы разрисовали мраморную доску Качиньскому, висящую на стене одного из домов улицы его имени (бывшая улица Польская).

Об этом сообщает местное издание «Рупор».

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Напомним, памятную доску установили сразу после гибели государственного деятеля, в апреле 2010-го. Тогда же по инициативе мэра Гурвица имя Качиньского получила часть Польской улицы.

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