В Одессе осквернили мемориальную доску Качинскому: дорисовали рожки (фото)

Неизвестные вандалы разрисовали мраморную доску Качиньскому, висящую на стене одного из домов улицы его имени (бывшая улица Польская).

Об этом сообщает местное издание «Рупор».

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Напомним, памятную доску установили сразу после гибели государственного деятеля, в апреле 2010-го. Тогда же по инициативе мэра Гурвица имя Качиньского получила часть Польской улицы.