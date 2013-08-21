В Тернополе объявили траур (видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее распоряжение подписал городской голова Сергей Надал.

Сегодня в городе будут приспущены государственные флаги, а жителей города призвали воздержаться от массовых и громких развлечений.

Как сообщал УНИАН, 20 августа утром поблизости с. Порохня Волочисского района Хмельницкой области на 209-м км автодороги Стрый – Тернополь - Знаменка столкнулись грузовик МАЗ (самосвал-тягач) и микроавтобус Volkswagen. Водитель микроавтобуса и восемь пассажиров погибли. Все они были тернополянами.

Следственное управление УМВД Украины в Хмельницкой области по факту ДТП начало уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц).

По предварительным данным, в аварии виновен водитель грузовика, который заснул за рулем.