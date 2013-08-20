Все 9 погибших в ДТП в Хмельницкой области - жители Тернополя

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам на прямой телефонной линии с гражданами председатель Хмельницкой ОДА Василий Ядуха.

“В основном, погибшие – пожилые женщины из Тернополя. Также опознаны тела матери и сына, 1970 и 1992 годов рождения. Смерть наступила мгновенно. Пассажиры следовали на хмельницкий рынок”, - заметил он.

По словам Ядухи, виновником ДТП является 29-летний водитель МАЗа, который работает в ООО “Волочиск-Агробизнес”. Он возвращался из командировки и допустил выезд на встречную полосу, по которой двигался пассажирский микроавтобус ”Volkswagen”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 августа, около 4-х часов утра, поблизости с. Порохня Волочиского района Хмельницкой области, на 209-м километре автодороги Стрый-Тернополь-Знаменка столкнулись грузовой автомобиль ”МАЗ” (самосвал-тягач) и микроавтобус ”Volkswagen”.

В результате ДТП водитель микроавтобуса и восемь его пассажиров погибли.

Следственное управление УМВД Украины в Хмельницкой области по факту ДТП начало уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек).