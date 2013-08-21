Прокуратура расследует закупку продуктов для детсадов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Святошинского района города Киева.

Как отметили в прокуратуре, в ходе расследования установлено, что в течение 2012-2013 годов между Святошинской РГА и несколькими частными предприятиями были заключены договоры о закупке продуктов питания для дошкольных учебных заведений Святошинского района.

Однако, как выяснилось, во время закупки товаров чиновники не проверили законность установления предпринимателями цен на продукты и их снабжение, в результате чего на счета предприятий было излишне перечислено более 100 тыс. гривен бюджетных средств.

По результатам проверки в действиях должностных лиц райгосадминистрации усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 367 УК Украины (служебная халатность), в связи с чем сведения об этом факте были внесены в ЕРДР.

Досудебное расследование по уголовному производству продолжается.