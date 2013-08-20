СМИ: В Киеве стреляли в правозащитника Багирова (видео)

Инцидент произошел вечером, когда Багиров вышел из своего офиса в самом центре Киева. Врачи скорой помощи, прибывшие на вызов, извлекли из ноги правозащитника резиновую пулю, застрявшую на глубине трех сантиметров. Состояние Багирова пока удовлетворительное, сообщает ТСН.ua.

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В милиции о выстреле узнали от врачей. Потерпевший с заявлением о нападении в правоохранительные органы не обращался, потому что не хотел огласки. Милиция инцидент не комментирует, а уголовное производство было открыто по факту хулиганства. У самого Багирова нет однозначной версии выстрела в него.

"Я пока не могу сказать, это связано с моей профессиональной деятельностью, или это хулиганство. Пока утверждать, что это связано с моей работой, я не хочу, потому что каких-либо угроз год-два как минимум я не получал. Ранее были случаи", - сообщил Багиров.