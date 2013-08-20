Прокуратура расследует смерть заключенного

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области, заключенный находился в канализационном колодце без средств индивидуальной защиты и потерял сознание. Это произошло 15 августа, а 18 августа заключенный умер.

По рекомендации врача учреждения осужденного 15 августа срочно этапировали в Казанковскую райбольницу для оказания необходимой медицинской помощи.

17 августа осужденного этапировали в центральную районную больницу города Новый Буг, в тот же день он был этапирован в Центр анестезиологии и интенсивной терапии областной больницы. На следующий день, врачи Центра анестезиологии и интенсивной терапии областной больницы констатировали факт смерти осужденного. В связи со смертью осужденного прокуратура Казанковского района уголовное производство переквалифицировала на ч.2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины, сообщил начальник отдела прокуратуры Николаевской области Руслан Данилюк.