Прокуратура расследует смерть заключенного

02:08, 20 августа 2013
Общество
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Прокуратура Казанковского района Николаевской области расследует смерть осужденного после проведения ремонтных работ в колодце канализации Казанковской исправительной колонии № 93.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области, заключенный находился в канализационном колодце без средств индивидуальной защиты и потерял сознание. Это произошло 15 августа, а 18 августа заключенный умер.

По рекомендации врача учреждения осужденного 15 августа срочно этапировали в Казанковскую райбольницу для оказания необходимой медицинской помощи.

17 августа осужденного этапировали в центральную районную больницу города Новый Буг, в тот же день он был этапирован в Центр анестезиологии и интенсивной терапии областной больницы. На следующий день, врачи Центра анестезиологии и интенсивной терапии областной больницы констатировали факт смерти осужденного. В связи со смертью осужденного прокуратура Казанковского района уголовное производство переквалифицировала на ч.2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины, сообщил начальник отдела прокуратуры Николаевской области Руслан Данилюк.

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