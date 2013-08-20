Львовянам, воевавшим против конницы Буденного, поставили памятник

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, 17 августа возле села Горпин Каменко-Бугского района состоялось торжественное открытие памятника добровольцам, павшим 18 августа 1920 года в боях с конной армией Буденного.

Мероприятие состоялось с участием Генерального консула Республики Польша во Львове Ярослава Дрозда и заместителя директора департамента международного сотрудничества и туризма Львовской облгосадминистрации Оксаны Погорилко.

«Одним из ярких и героических моментов украинско-польской войны против большевиков была битва под Задворьем 17 августа 1920 года. Сегодня мы вместе отдаем дань памяти львовской молодежи, которая под командование капитана Болеслава Зайончковского здесь, на этом месте, встретила и дала отпор большевистским войскам, которые пытались захватить Львов», – сказала во время открытия Погорилко.

Как отмечается в сообщении, памятник на необозначенной до сих пор братской могиле в селе Горпин был построен на основе договора между польским Советом охраны памяти борьбы и мученичества и украинской Международной комиссией по вопросам увековечения жертв войны и политических репрессий. Факт наличия захоронений польских военных подтверждался лишь свидетельствами городских жителей.

Благодаря инициативе Генерального Консула Республики Польша во Львове в ноябре 2009 года коммунальное предприятие Львовского областного совета «Доля» провело поисковые исследования по местонахождению кладбища. Выводы подтвердили факт наличия останков до 50 солдат польского войска.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского облсовета, 18 августа в селе Задворье Бугского района возле памятника погибшим в боях с советской конной армией Буденного состоялись мероприятия по случаю 93-летия битвы под Задворьем, «таким образом на Львовщине почтили память около 300 добровольцев, в основном львовской молодежи и студентов, которые 17 августа 1920 года дали бой советской конной армии».