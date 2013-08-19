Лизинг сельхозтехники должен находиться под контролем министерства – эксперты

Так должно быть, в первую очередь, потому, что таково требование Бюджетного кодекса. В противном случае, финансовые махинации в НАК "Украгролизинг" станут нормой. Такое мнение высказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Согласно логике и Бюджетному кодексу, именно Министерство аграрной политики и продовольствия должно контролировать финансовую деятельность НАК "Украгролизинг". Об этом заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. "Пока не будет установлен нормальный контроль над работой "Украгролизинга" со стороны профильного министерства, украинское село вместо сельхозтехники будет получать только обещания о лучшей жизни", - отметил аналитик.

Эксперт уверен, что после таких разоблачений смена руководителя НАК "Украгролизинг" и более пристальное наблюдение за его деятельностью неизбежны.

Напомним, проверка Госфининспекции в "Украгролизинге" выявила нарушений почти на 700 млн грн. Финансовые инспекторы установили, что руководство "Украгролизинга", нарушая действующий Бюджетный кодекс, бесконтрольно закупало некачественное импортное оборудование по заведомо завышенным ценам и финансировало компании, не имеющие отношения к сельскохозяйственному производству.

Общественная организация "Антикоррупционный совет Украины" отреагировала на хищение бюджетных средств чиновниками "Украгролизинга" обращением к генпрокурору Виктору Пшонке. Его просят взять под личный контроль расследование злоупотреблений в "Украгролизинге" и не допустить, чтобы виновные избежали наказания.