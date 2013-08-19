Вилкул примет участие во Всемирном конгрессе украинцев

Всемирный конгресс украинцев традиционно является проблематичным для представителей власти, решивших их посетить. Напомним, что на предыдущем Всемирном форуме украинцев, который в 2011 г. проходил в Киеве, выступление главы МИДа Украины было освистано и неоднократно прерывалось выкриками "Ганьба!" из зала.

Девиз 10-го Конгресса украинцев - слова Леси Украинки "Без надії сподіваюсь". Власть, вероятнее всего надеется, что Вилкулу удастся закрыть собой амбразуру и он найдет общий язык с лидерами украинской диаспоры об их поддержке накануне саммита в Вильнюсе.

Выбор на вице-премьера пал еще и потому что он является переговорщиком с Евросоюзом по вопросам евроинтеграции на уровне регионов. С его подачи в этом году в Украине была впервые проведена Ассамблея европейских регионов с участием руководителей крупных европейских территорий и депутатов европарламента. И украинцы, живущие в этих регионах, могут стать важным фактором поддержки стремления Украины подписать в октябре Соглашение об Ассоциации.