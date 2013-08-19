На Ровенщине лесника до смерти искусали шершни

В Ровенской области в селе Хиночи Володимирецкого района шершни до смерти изжалили лесника.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главного управления МЧС в Ровенской области.

17 августа лесник пошел осматривать лесное хозяйство. В лесу на него напал рой шершней, от укусов которых лесник умер.

По данным пресс-службы, в конце минувшей недели спасатели дважды выезжали, чтобы оказать помощь людям в обезвреживании агрессивных шершней.

Первый случай зафиксирован в селе Оженин Острожского района, где шершни поселились на балконе пятого этажа.

Второй раз гнездо шершней обезвредили в поселке городского типа Рокитное, где насекомые поселились в школе непосредственно в учебном классе на четвертом этаже.

Справка УНИАН. Шершни – самые крупные европейские осы. Наибольшие экземпляры могут достигать в длину до 5,5 см.

Считается, что крупные копытные животные, например конь, могут погибнуть от 2-3 укусов шершня. Шершни нападают только в очень раздраженном состоянии. Если у человека возникает аллергическая реакция на яд шершня, осы или пчелы, он может погибнуть даже после одного укуса насекомого. Яд шершня поражает кровеносную систему, снижая внутривенное давление и уменьшая скорость кровообращения у большинства млекопитающих. Когда-то яд шершня был предметом научного интереса, на его основе разрабатывались лекарства для понижения уровня адреналина в крови.