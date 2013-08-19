«Влада» села на мель на Днепре

В Херсонской области на Днепре села на мель яхта из Днепропетровска.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Херсонской области, 18 августа в оперативно-командный центр (ОКЦ) УГСЧС поступила просьба о помощи от экипажа парусного судна, которое село на мель.

Установлено, что на мель села парусная яхта «Влада» (водоизмещение - 2,5 т, порт приписки – Днепропетровск). Судно попало на мель при входе в реку Рвач (приток Днепра) из Днепровского лимана. На борту находилось 4 человека.

Облуправление ГСЧС направило к месту происшествия спасательный катер UMC-600 для оказания помощи.

Катер прибыл к яхте и в тот же день судно было снято с мели и отбуксировано к причалу в селе Рыбацкое Голопристанского района.