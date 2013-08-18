Завтра в Украине - до +35°

Завтра, 19 августа, в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер в течение суток будет преобладать северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, на юге 16-21°; днем 26-31°, на юге и в Закарпатье до 35°.

В Киеве и области осадков не предусматривается. На Киевщине температура ночью 10-15°, днем 26-31°. В г. Киеве температура ночью 13-15°, днем 27-29°.

Сегодня, 18 августа, температура воды в Черном и Азовском морях составляет 23-26°; в Днепре возле Киева 23°.