Завтра в Украине - до +35°
12:12, 18 августа 2013Общество
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Завтра в Украине осадков не ожидается.
В Киеве - лето
Завтра, 19 августа, в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков.
Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.
Ветер в течение суток будет преобладать северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 10-15°, на юге 16-21°; днем 26-31°, на юге и в Закарпатье до 35°.
В Киеве и области осадков не предусматривается. На Киевщине температура ночью 10-15°, днем 26-31°. В г. Киеве температура ночью 13-15°, днем 27-29°.
Сегодня, 18 августа, температура воды в Черном и Азовском морях составляет 23-26°; в Днепре возле Киева 23°.
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