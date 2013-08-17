В Украине завтра - тепло и сухо

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 18 августа будет без осадков, лишь на крайнем востоке страны, в Крыму и Приазовье местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный (в западной части юго-восточный), 5-10 м / с.

Температура ночью 11-16 °, днем 25-30 °, в южной части ночью 16-21 °, на побережье морей до 25 °, днем 30-35 °.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 11-16 °, днем 25-30 °.

В столице без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 14-16 °, днем 26-28 °.

17 августа температура воды в Черном и Азовском морях 23-27 °, в Днепре возле Киева - 22 °.