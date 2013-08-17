От Майдана до Бессарабки - школьная ярмарка

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, жители столицы смогут приобрести школьную форму, обувь, портфели, канцелярские принадлежности и многое другое.

Кроме того, во время проведения плановых районных ярмарок сельхозпродукции будут функционировать места торговли товарами для школьников.

К участию в ярмарках будут привлекать предприятия легкой промышленности и физических лиц-предпринимателей из всех регионов Украины. Поскольку участникам ярмарки места для торговли предоставляются бесплатно, цены на товары для школьников будут ниже, чем в розничной торговой сети, отмечают в профильном департаменте.