От Майдана до Бессарабки - школьная ярмарка
05:23, 17 августа 2013Общество
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17 и 18 августа на Крещатике (нечетная сторона, нижний тротуар от ул. Архитектора Городецкого до Бессарабской площади) состоится общегородская школьная ярмарка, где будет представлен широкий ассортимент товаров для учеников.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, жители столицы смогут приобрести школьную форму, обувь, портфели, канцелярские принадлежности и многое другое.
Кроме того, во время проведения плановых районных ярмарок сельхозпродукции будут функционировать места торговли товарами для школьников.
К участию в ярмарках будут привлекать предприятия легкой промышленности и физических лиц-предпринимателей из всех регионов Украины. Поскольку участникам ярмарки места для торговли предоставляются бесплатно, цены на товары для школьников будут ниже, чем в розничной торговой сети, отмечают в профильном департаменте.
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