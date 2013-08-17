В Киеве стартовал международный чемпионат по брейк-дансу
03:35, 17 августа 2013Общество
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В Киеве стартовал международный чемпионат по брейк-дансу Burn Battle School 2013.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в соревнованиях будут принимать участие самые сильные танцоры из более чем 20 стран. Вниманию зрителей - выступления звездных команд: Predatorz из России, Massive Monkees из США, TIP Crew из Южной Кореи и Dream Team France» из Франции.
Финал чемпионата состоится в субботу, 17 августа, в 19.00 на Майдане Незалежности.
В галерее «Лавра» продолжаются индивидуальные отборочные туры среди би-боев, би-герлз, детей и танцевальных команд. Также проводят соревнования по паппингу и граффити.
Сегодня в 9.00 в галерее «Лавра» начнутся бесплатные мастер-классы от Swift Rock, Focus и Hurricane.
Киев принимает Burn Battle School в третий раз.
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