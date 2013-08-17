В вузы зачислены без малого 100 тысяч абитуриентов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра образования и науки Украины Евгений Сулима.

"На сегодняшний день зачислены 96 тысяч 57 человек, из них 91 тысяча 400 – на бюджетные места. Это первые подсчеты. Сейчас идет процесс отработки заявлений от поступающих, которые оформляют контрактные договоры. Поэтому до 25 августа мы получим окончательные цифры о поступивших в этом году", - сказал он.

Сулима также выразил мнение, что нынешняя вступительная кампания была организована профессионально.

В свою очередь директор департамента общего среднего и дошкольного образования МОН Олег Ересько проинформировал, что по состоянию на сегодняшний день уже завершена развозка учебников по регионам Украины для учеников 5-х классов. Ересько также отметил, что к новому учебному году школы готовы на 99%.

Остались отдельные учебные заведения, которые имели определенные предписания санитарной службы, пожарного надзора, горпромнадзора. Они сейчас устраняют недостатки и все заверили, что ко Дню Независимости все школы Украины будут готовы, сказал Ересько.