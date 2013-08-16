При получении взятки задержан мэр райцентра

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Тернопольской области, эту сумму мэр требовал от жителя Теребовлянского района за предоставление ему разрешения на размещение объекта предоставления услуг.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

В то же время, как стало известно УНИАН из информированных источников, речь идет о городском голове города Зборов.