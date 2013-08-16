При получении взятки задержан мэр райцентра
23:11, 16 августа 2013Общество
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В Тернопольской области при получении неправомерного вознаграждения в сумме 2,2 тыс. грн и 100 долларов задержан городской голова одного из районных центров.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Тернопольской области, эту сумму мэр требовал от жителя Теребовлянского района за предоставление ему разрешения на размещение объекта предоставления услуг.
По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.
В то же время, как стало известно УНИАН из информированных источников, речь идет о городском голове города Зборов.
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