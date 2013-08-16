Правительство утвердило перечень приоритетных отраслей экономики

Стоит отметить, что соответствующий перечень отраслей экономики и направлений деятельности уже рассматривался и был одобрен Правительством при рассмотрении 15 мая 2013 года проект закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стимулирования привлечения инвестиций".

По предложению Мининфраструктуры, к приоритетным отраслям экономики были отнесены курортно-рекреационная сфера и туризм.

Таким образом, утвержденный Кабмином список приоритетных отраслей экономики, а также направлений деятельности в рамках этих отраслей,выглядит следующим образом: Агропромышленный комплекс (производство, хранение пищевых продуктов); Жилищно-коммунальный комплекс (создание объектов обращения с отходами и строительство, реконструкция и техническое переоснащение в сфере теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотвода)Машиностроительный комплекс (производство компьютеров, электронной и оптической продукции, машин и оборудования, электрооборудования, автотранспортных и других транспортных средств); Транспортная инфраструктура (строительство,реконструкция и техническое переоснащение в сфере транспортной инфраструктуры)Курортно-рекреационная сфера и туризм (строительство курортно-рекреационных объектов и объектов туристической инфраструктуры).

Эксперты Минэкономразвития отмечают, что на сегодня для экономики государства приоритетных направлений деятельности значительно больше, однако, для некоторых из них уже предусмотрена государственная поддержка в форме налоговых льгот.

"С целью устранения дублирования стимулирующих норм в перечень включены те отрасли, которые сегодня не имеют государственной поддержки в виде льготных режимов налогообложения, предусмотренных Налоговым и Таможенным кодексами Украины", - отметил директор департамента инвестиционно-инновационной политики и развития государственно-частного партнерства Минэкономразвития Виктор Коваленко.