Кабмин урегулирует внутреннюю торговлю в Украине

Поскольку ранее подготовленный проект закона Украины "О внутренней торговле" вызвал большой резонанс среди представителей бизнеса и общественности, было принято решение разрешить проблемные вопросы отрасли, которые требуют первоочередного решения, путем внесения изменений в действующие законодательные акты.

При этом разработчики внесли в новую редакцию законопроекта максимальное количество изменений, которые были предложены представителями бизнеса, общественных организаций и центральных органов исполнительной власти.

"Понятно, что удовлетворить все потребности заинтересованных сторон в одном законопроекте одновременно невозможно. Но в доработанной редакции мы попытались максимально учесть компромиссные пожелания участников рынка: производителей, продавцов и покупателей. Это первый шаг, который будет способствовать решению существующих проблем отрасли в целом. Минэкономразвития и в дальнейшем будет активно привлекать представителей бизнеса и общественности к участию в работе, связанной с благоустройством существующей проблематики в области внутренней торговли", - отметил директор департамента развития торговли Минэкономразвития Игорь Гарбарук.

По его словам, документ содержит ряд важных положений. Прежде всего, новый законопроект - это попытка положить начало урегулированию комплекса проблем во взаимоотношениях между поставщиками товаров и розничной торговлей.

С одной стороны, запрещается принуждение предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю, к приобретению полного ассортимента продовольственных товаров у того или иного поставщика.

С другой стороны, запрещается принудительное включение в договор поставки условий о предоставлении любых платных услуг, связанных с продвижением продовольственных товаров.

Также устанавливается четкий порядок расчетов между поставщиками продовольственных товаров и розничными продавцами. Теперь, если срок годности товара менее 10 дней, продавец должен рассчитаться с поставщиком не позднее 10 дней со дня получения партии товаров. Если срок годности более 10 суток - не позднее 60 календарных дней.

Указанная норма разработана с учетом международного опыта и положений Директивы Европейского парламента и Совета № 211/7/ЕU "О мерах при несвоевременной оплате в торговых сделках", которая вступила в силу на территории ЕС с 1 марта 2013 года.

Еще один важный момент - то, что законопроект направлен на решение проблемы "детенизации" торговой отрасли.

В частности, предполагается, что предприниматели, осуществляющие торговую деятельность в более чем 20-ти временных сооружениях для осуществления предпринимательской деятельности, и те, которые предоставляют в аренду (субаренду) более 70 принадлежащих им на правах собственности или аренды временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности, не могут быть плательщиками единого налога.

Норма об увеличении размеров штрафных санкций за торговлю с рук в неустановленных местах будет способствовать постепенной ликвидации "стихийной" торговли и побуждать торговцев к легальному ведению бизнеса.

Реализация вышеуказанных норм также приведет к постепенному увеличению поступлений в государственный бюджет.

Устанавливаются дополнительные требования к субъектам хозяйствования, которые осуществляют торговлю через Интернет. Они должны обязательно иметь и использовать в своей деятельности помещения, куда, в случае необходимости, потребитель имеет возможность обратиться по вопросу обмена или возврата некачественного товара.

По инициативе Ассоциации розничной торговли, была изменена ранее предложенная норма относительно осуществления розничной продажи алкоголя и табака только в специализированных магазинах (отделах, секциях).

В новой редакции не запрещается торговля этими товарами вместе с другими. Но, с целью стимулирования развития специализированной торговли, вводится понятие специализированного места торговли. С обязательным условием, что доля реализации алкогольных напитков или табачных изделий должна быть не менее 60% от общего товарооборота. Для тех субъектов хозяйствования, которые осуществляют продажу в специализированных местах торговли, стоимость лицензии предлагается оставить на существующем уровне. Для неспециализированных - размер стоимости лицензии на алкоголь предлагается увеличить в 2 раза, на табак - в 3 раза. Следует отметить, что эта норма не касается сел и поселков.