В Украине объявлено штормовое предупреждение
11:14, 16 августа 2013Общество
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На пятницу, 16 августа, для восточных и южных областей Украины объявлено штормовое предупреждение.
Местами пройдут грозы с отдельными порывами ветра 15-20 метров в секунду
Днем 16 августа в южной и восточной частях Украины местами пройдут грозы с отдельными порывами ветра 15-20 метров в секунду, сообщает Укргидрометцентр.
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Также синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности на большинстве территории Украины с 16 по 20 августа. В частности, это касается Крыма, южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской областей, большинство районов Полтавской области, отдельных районов северных (кроме Киевской) и Черкасской областей, а также Закарпатья и Прикарпатья.
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