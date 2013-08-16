В Украине объявлено штормовое предупреждение

Днем 16 августа в южной и восточной частях Украины местами пройдут грозы с отдельными порывами ветра 15-20 метров в секунду, сообщает Укргидрометцентр.

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Также синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности на большинстве территории Украины с 16 по 20 августа. В частности, это касается Крыма, южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской областей, большинство районов Полтавской области, отдельных районов северных (кроме Киевской) и Черкасской областей, а также Закарпатья и Прикарпатья.